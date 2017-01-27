Обновилась программа конференции «Литургия и театр»
27 Января 2017 - 12:46Главная → Хроника дня
В рамках Пушкинского театрального фестиваля пройдет научная конференция «Литургия и театр». Представляем вашему вниманию обновленную программу мероприятий.
«Литургия и театр»
Автор идеи и модератор – Алёна Карась.
09.02 (четверг) 19:00. Приказные палаты. Псков, Кремль, 4. Пещное действо. Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» (Москва).
10.02 (пятница) 11:00 – 14:00. Зал президиума. Научно-культурны
й центр. Псковская область, пос. Пушкинские Горы.
Программа заседания:
1. Андрей Котов, музыкант, руководитель ансамбля «Сирин». Чин «Пещного действа».
2. Александр Маноцков, композитор. О природе трагического в музыке и театре.
3. Валентин Курбатов. Михайловское – пространство игры.
4. Иеромонах Василий (Бурков). Влияет ли вера на творчество?
5. Священник Алексей Власов. Литургия и театр. Опыт встречи.
10.02 (пятница) 14:45. Cвято-Успенский Святогорский монастырь некрополь Ганнибалов-Пушки
ных
могила А.С. Пушкина.
Лития. 11.02 (суббота) 10:00 – 14:00. Медиахолл. Театрально-конце
ртная дирекция. Псков, ул. Пушкина, 13.
Программа заседания:
1. Протоиерей Павел Хондзинский, декан богословского факультета ПСТГУ. Музей и храм: культ культуры или культура культа.
2. Анна Главачева, Словацкая академия наук. Флорентийские мистерии в древнерусском описании.
3. Маргарита Ваняшова, профессор ЯГТИ. Евхаристия Федора Волкова. В храме и на подмостках.
4. Александр Лифшиц, старший преподаватель Школы филологии НИУ ВШЭ. Жития святых как ключ к «Ревизору».
5. Александр Кравецкий, ведущий научный сотрудник Института русского языка (ИРЯ) РАН. Поэтика богослужебных текстов и современная светская культура.
6. Алина Бодрова, научный сотрудник ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), старший преподаватель Школы филологии НИУ ВШЭ. Язык священных текстов и поэтическая эволюция Пушкина в 1824-1826 гг.
7. Степан Шамин, старший научный сотрудник ИРИ РАН. Цирковые истоки русского придворного театра XVII века.
«Литургия и театр»
Автор идеи и модератор – Алёна Карась.
09.02 (четверг) 19:00. Приказные палаты. Псков, Кремль, 4. Пещное действо. Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» (Москва).
10.02 (пятница) 11:00 – 14:00. Зал президиума. Научно-культурны
Программа заседания:
1. Андрей Котов, музыкант, руководитель ансамбля «Сирин». Чин «Пещного действа».
2. Александр Маноцков, композитор. О природе трагического в музыке и театре.
3. Валентин Курбатов. Михайловское – пространство игры.
4. Иеромонах Василий (Бурков). Влияет ли вера на творчество?
5. Священник Алексей Власов. Литургия и театр. Опыт встречи.
10.02 (пятница) 14:45. Cвято-Успенский Святогорский монастырь некрополь Ганнибалов-Пушки
могила А.С. Пушкина.
Лития. 11.02 (суббота) 10:00 – 14:00. Медиахолл. Театрально-конце
Программа заседания:
1. Протоиерей Павел Хондзинский, декан богословского факультета ПСТГУ. Музей и храм: культ культуры или культура культа.
2. Анна Главачева, Словацкая академия наук. Флорентийские мистерии в древнерусском описании.
3. Маргарита Ваняшова, профессор ЯГТИ. Евхаристия Федора Волкова. В храме и на подмостках.
4. Александр Лифшиц, старший преподаватель Школы филологии НИУ ВШЭ. Жития святых как ключ к «Ревизору».
5. Александр Кравецкий, ведущий научный сотрудник Института русского языка (ИРЯ) РАН. Поэтика богослужебных текстов и современная светская культура.
6. Алина Бодрова, научный сотрудник ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), старший преподаватель Школы филологии НИУ ВШЭ. Язык священных текстов и поэтическая эволюция Пушкина в 1824-1826 гг.
7. Степан Шамин, старший научный сотрудник ИРИ РАН. Цирковые истоки русского придворного театра XVII века.
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