Обновилась программа конференции «Литургия и театр»

В рамках Пушкинского театрального фестиваля пройдет научная конференция «Литургия и театр». Представляем вашему вниманию обновленную программу мероприятий.



«Литургия и театр»



Автор идеи и модератор – Алёна Карась.



09.02 (четверг) 19:00. Приказные палаты. Псков, Кремль, 4. Пещное действо. Ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин» (Москва).



10.02 (пятница) 11:00 – 14:00. Зал президиума. Научно-культурны й центр. Псковская область, пос. Пушкинские Горы.



Программа заседания:



1. Андрей Котов, музыкант, руководитель ансамбля «Сирин». Чин «Пещного действа».

2. Александр Маноцков, композитор. О природе трагического в музыке и театре.

3. Валентин Курбатов. Михайловское – пространство игры.

4. Иеромонах Василий (Бурков). Влияет ли вера на творчество?

5. Священник Алексей Власов. Литургия и театр. Опыт встречи.



10.02 (пятница) 14:45. Cвято-Успенский Святогорский монастырь некрополь Ганнибалов-Пушки ных

могила А.С. Пушкина.



Лития. 11.02 (суббота) 10:00 – 14:00. Медиахолл. Театрально-конце ртная дирекция. Псков, ул. Пушкина, 13.



Программа заседания:



1. Протоиерей Павел Хондзинский, декан богословского факультета ПСТГУ. Музей и храм: культ культуры или культура культа.

2. Анна Главачева, Словацкая академия наук. Флорентийские мистерии в древнерусском описании.

3. Маргарита Ваняшова, профессор ЯГТИ. Евхаристия Федора Волкова. В храме и на подмостках.

4. Александр Лифшиц, старший преподаватель Школы филологии НИУ ВШЭ. Жития святых как ключ к «Ревизору».

5. Александр Кравецкий, ведущий научный сотрудник Института русского языка (ИРЯ) РАН. Поэтика богослужебных текстов и современная светская культура.

6. Алина Бодрова, научный сотрудник ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), старший преподаватель Школы филологии НИУ ВШЭ. Язык священных текстов и поэтическая эволюция Пушкина в 1824-1826 гг.

7. Степан Шамин, старший научный сотрудник ИРИ РАН. Цирковые истоки русского придворного театра XVII века.

