Псковский филиал Россельхозбанка приступил к реализации программы льготного кредитования аграриев по ставке не более 5% годовых

Сельскохозяйстве нные производители Псковской области могут получить в Псковском филиале Россельхозбанка краткосрочные и инвестиционные кредиты по ставке не более 5% годовых. Россельхозбанк стал первым из банков – участников программы льготного кредитования предприятий АПК, заключившим соответствующее соглашение с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

В соответствии с новым порядком субсидирования в 2017 году компенсацию части процентной ставки по кредитам планируется предоставлять напрямую уполномоченным кредитным организациям, что позволит банкам выдавать аграриям займы по ставке не выше 5% годовых и существенно упростит процесс получения господдержки для аграриев.

В рамках программы максимальная сумма краткосрочных кредитов (до 1 года) на развитие растениеводчески х и животноводческих предприятий составляет не более 1 млрд рублей, инвестиционных (от 2 до 15 лет) – 8 млрд рублей. Более подробную информацию об условиях программы можно получить в офисах филиала Банка.

«Региональный филиал Россельхозбанка занимает 1 место по кредитованию сельхозпроизводи телей Псковской области, выдав в 2016 году на эти цели более 1 335 млрд рублей. Новый механизм льготного кредитования будет способствовать дальнейшему развитию сельского хозяйства региона», – отметил директор Псковского филиала Россельхозбанка Александр Тихомиров.