Псковский филиал Россельхозбанка приступил к реализации программы льготного кредитования аграриев по ставке не более 5% годовых
Сельскохозяйстве
В соответствии с новым порядком субсидирования в 2017 году компенсацию части процентной ставки по кредитам планируется предоставлять напрямую уполномоченным кредитным организациям, что позволит банкам выдавать аграриям займы по ставке не выше 5% годовых и существенно упростит процесс получения господдержки для аграриев.
В рамках программы максимальная сумма краткосрочных кредитов (до 1 года) на развитие растениеводчески
«Региональный филиал Россельхозбанка занимает 1 место по кредитованию сельхозпроизводи
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