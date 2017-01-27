Всероссийские соревнования по биатлону станут темой обсуждения в пресс-центре «Псковской правды»

10 февраля на базе спортивного центра «Юность» в деревне Смоленка Островского района состоится официальное открытие Всероссийских соревнований по биатлону. Соревнования станут отборочным этапом к первенству мира по биатлону среди юношей и юниоров 2017 года.



Что ждёт гостей и участников соревнований – на эти и другие вопросы 30 января в пресс-центре «Псковской правды» ответят:



- Иван Штылин, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации Псковской области;

- Андрей Сидоров, директор Центра спортивной подготовки Псковской области;

- Дмитрий Быстров, глава администрации Островского района;

- Павел Мищенков, глава дирекции по проведению Чемпионата мира по биатлону.



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