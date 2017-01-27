Все билеты на спектакли Пушкинского фестиваля на малой сцене проданы

Дорогие зрители! Спешим сообщить, что на спектакли, которые пройдут на малой сцене в рамках XXIV Пушкинского фестиваля, все билеты проданы!

Напомним, что на малой сцене покажут постановки: «Пиковая дама», «Сказка о рыбаке и рыбке» (два варианта от двух театров), «Сцены из супружеской жизни», «Пушкин-Пушкин или кинПушкинПушкинП уш».

До начала фестиваля остается ровно неделя. Еще есть возможность приобрести билеты на спектакли, которые пройдут на большой сцене театра, а также на благотворительны й концерт Камерного хора Смольного собора и на показы эскизов лаборатории Лоевского. Отметим, что скоро в продажу поступят билеты на уникальное Пещное действо.

Напомним, что в рамках форума также состоятся лекции и творческие встречи, которые можно посетить бесплатно, но по предварительной записи. Чтобы зарегистрировать ся, необходимо отправить свои данные (фамилия и имя) с указанием мероприятия, которое вы хотите посетить, на адрес электронной почты press@drampush.ru. Количество мест ограничено!