Пушкинский театральный фестиваль вошел в список лучших событий февраля в России
27 Января 2017 - 10:51Главная → Хроника дня
XXIV Пушкинский театральный фестиваль включен в дайджест лучших событий февраля по версии Национального календаря событий, сообщили в Информационном туристском центре Псковской области.
Национальный календарь событий собрал информацию о лучших событиях февраля в России. В список вошли события из 10 регионов. Собранная информация передана в отечественные и зарубежные туристические фирмы, а также в офисы Visit Russia для презентации на международном рынке.
По версии Национального календаря событий, Пушкинский фестиваль, проводимый в Пскове, признан одним из лучших событий февраля.
«В этом году на фестивале будет представлена насыщенная программа. Календарь событий форума включает не только сценические показы, а также лекции, научную конференцию, уникальные музыкальные мероприятия», - сообщила директор фестиваля Марина Николаева.
Национальный календарь событий — проект о лучших туристических событиях России, созданный в рамках реализации федеральной программы продвижения российского туристского продукта «Visit Russia/Время отдыхать в России».
Национальный календарь событий собрал информацию о лучших событиях февраля в России. В список вошли события из 10 регионов. Собранная информация передана в отечественные и зарубежные туристические фирмы, а также в офисы Visit Russia для презентации на международном рынке.
По версии Национального календаря событий, Пушкинский фестиваль, проводимый в Пскове, признан одним из лучших событий февраля.
«В этом году на фестивале будет представлена насыщенная программа. Календарь событий форума включает не только сценические показы, а также лекции, научную конференцию, уникальные музыкальные мероприятия», - сообщила директор фестиваля Марина Николаева.
Национальный календарь событий — проект о лучших туристических событиях России, созданный в рамках реализации федеральной программы продвижения российского туристского продукта «Visit Russia/Время отдыхать в России».
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