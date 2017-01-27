В рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля пройдет режиссерская лаборатория
Три российских режиссера вместе с актерами псковской театральной труппы под руководством известного театрального деятеля Олега Лоевского будут создавать эскизы спектаклей. По окончании лаборатории работы будут представлены зрителям на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А.С. Пушкина.
Первый эскиз, который увидят гости фестиваля будет называться «Моцарт и Сальери». Режиссер - Дмитрий Крестьянкин. Показ состоится 11 февраля в 14:00.
Дмитрий Крестьянкин, молодой режиссер, выпускник мастерской Юрия Красовского в петербургской Театральной академии (РГИСИ). Дмитрий родом из Тулы, в своем родном городе он хорошо известен как актер местных театров, поэт, автор короткометражных фильмов и солист рок-группы «Кислород-14». В 2014 году он поставил дипломный спектакль «Дикие лебеди» в Учебном театре на Моховой в Петербурге.
В основе эскиза Крестьянкина - стихотворная пьеса Пушкина, основанная на популярной легенде об отравлении Моцарта его старшим современником, титулованным композитором Антонио Сальери. Произведение было задумано в 1826 году: именно тогда в Михайловском Александр Сергеевич сделал первый ее набросок. В 1831 году она была опубликована и вошла в сборник «Маленькие трагедии». Российский театр неоднократно обращался к этому тексту: Сальери играли такие знаменитые деятели сцены, как Михаил Щепкин, Константин Станиславский, Николай Симонов, Юрий Богатырев, Моцарта – Юрий Любимов, Альберт Филозов. Образ Сальери стал хрестоматийным примером завистника, а строки «Гений и злодейство несовместны», «Поверил я алгебру гармонией», «Все говорят: нет правды на земле, но правды нет и выше», «Откупори шампанского бутылку иль перечти «”Женитьбу Фигаро”» превратились в крылатые.
После показа состоится обсуждение эскиза и зрительское голосование: нужен ли такой спектакль театру?
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