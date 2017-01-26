Несудимым псковичам предлагают устроится на работу в полицию

В УМВД России по городу Пскову на должности полицейского и полицейского-водителя патрульно-постовой службы требуются граждане в возрасте до 35 лет, не судимые, имеющие общее среднее образование.



Заработная плата от 22 тысяч рублей, ежегодный оплачиваемых отпуск составляет 40 календарных дней. Принятые на службу пользуются бесплатным медицинским обслуживанием и застрахованы государством. Предпочтение отдается гражданам, отслужившим в Вооруженных силах Российской Федерации.



Справки по телефону: 596319 (отдел по работе с личным составом УМВД России по городу Пскову).