26 Января 2017
Псков
-1 .. -3 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжеты#всевпсковПресс-центрСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Псковичам рассказали, как попасть на «Лыжню России»

26 Января 2017 - 11:46
Главная → Хроника дня
11 февраля 2017 года в Великолукском районе в Сенчитском Бору на спортивной базе Академии физической культуры и спорта состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном госкомитете по физической культуре и спорту.

Старт в 12.00 часов.
 

Дистанции

• 2 километра (мальчики, девочки 2008 г.р. и моложе);
• 5 километров (юноши, девушки 1999 г.р. и моложе);
• 10 километров (мужчины, женщины 1998 г.р. и старше);
• 2017 м VIP забег (по приглашению).

Желающие участвовать в спортивном празднике могут заявиться в день старта 11 февраля 2017 года с 9.30 до 11.15 на месте старта.

Мандатная комиссия пройдет с 7 по 10 февраля с 9.00 до 18.00 в Великих Луках, в Академии физической культуры на кафедре лыжного спорта каб.120.

Факс: 8811-53-3-93-88 или e-mail: ААА-А2@yandex.ru (Аввакуменков Алексей).

Дистанции могут измениться в связи с погодными условиями в день проведения соревнований!

Справки по телефонам: 299532, 299531.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Совещание по вопросам сельского хозяйстваПсков после воскресного снегопадаПсковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителейВ Пскове прошла Рождественская Губернаторская ёлка
Весь фото архив

Видео

Дмитрий Месхиев: Пушкинский фестиваль выйдет на совершенно иной уровеньАктёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаСпокойствия и уверенности пожелал Андрей Турчак псковичам в 2017 году20-летие псковского симфонического оркестра
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 25 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#ВСЕВПСКОВ. ФиналМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжеты#всевпсковПресс-центрСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50