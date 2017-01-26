Псковичам рассказали, как попасть на «Лыжню России»

11 февраля 2017 года в Великолукском районе в Сенчитском Бору на спортивной базе Академии физической культуры и спорта состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном госкомитете по физической культуре и спорту.



Старт в 12.00 часов.

Дистанции • 2 километра (мальчики, девочки 2008 г.р. и моложе);

• 5 километров (юноши, девушки 1999 г.р. и моложе);

• 10 километров (мужчины, женщины 1998 г.р. и старше);

• 2017 м VIP забег (по приглашению).



Желающие участвовать в спортивном празднике могут заявиться в день старта 11 февраля 2017 года с 9.30 до 11.15 на месте старта.



Мандатная комиссия пройдет с 7 по 10 февраля с 9.00 до 18.00 в Великих Луках, в Академии физической культуры на кафедре лыжного спорта каб.120.



Факс: 8811-53-3-93-88 или e-mail: ААА-А2@yandex.ru (Аввакуменков Алексей).



Дистанции могут измениться в связи с погодными условиями в день проведения соревнований!



Справки по телефонам: 299532, 299531.