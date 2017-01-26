Псковичам рассказали, как попасть на «Лыжню России»
26 Января 2017 - 11:46Главная → Хроника дня
11 февраля 2017 года в Великолукском районе в Сенчитском Бору на спортивной базе Академии физической культуры и спорта состоится Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Об этом «Псковской правде» сообщили в областном госкомитете по физической культуре и спорту.
Старт в 12.00 часов.
• 5 километров (юноши, девушки 1999 г.р. и моложе);
• 10 километров (мужчины, женщины 1998 г.р. и старше);
• 2017 м VIP забег (по приглашению).
Желающие участвовать в спортивном празднике могут заявиться в день старта 11 февраля 2017 года с 9.30 до 11.15 на месте старта.
Мандатная комиссия пройдет с 7 по 10 февраля с 9.00 до 18.00 в Великих Луках, в Академии физической культуры на кафедре лыжного спорта каб.120.
Факс: 8811-53-3-93-88 или e-mail: ААА-А2@yandex.ru (Аввакуменков Алексей).
Дистанции могут измениться в связи с погодными условиями в день проведения соревнований!
Справки по телефонам: 299532, 299531.
Старт в 12.00 часов.
Дистанции• 2 километра (мальчики, девочки 2008 г.р. и моложе);
• 5 километров (юноши, девушки 1999 г.р. и моложе);
• 10 километров (мужчины, женщины 1998 г.р. и старше);
• 2017 м VIP забег (по приглашению).
Желающие участвовать в спортивном празднике могут заявиться в день старта 11 февраля 2017 года с 9.30 до 11.15 на месте старта.
Мандатная комиссия пройдет с 7 по 10 февраля с 9.00 до 18.00 в Великих Луках, в Академии физической культуры на кафедре лыжного спорта каб.120.
Факс: 8811-53-3-93-88 или e-mail: ААА-А2@yandex.ru (Аввакуменков Алексей).
Дистанции могут измениться в связи с погодными условиями в день проведения соревнований!
Справки по телефонам: 299532, 299531.
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