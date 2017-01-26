В 2016 году Псковский филиал Россельхозбанка выдал предприятиям малого и среднего бизнеса кредитных средств на сумму 2,9 млрд рублей
В 2016 году Псковский филиал АО «Россельхозбанк» направил на развитие предприятий малого и среднего бизнеса региона более 2,9 млрд рублей, из них субъектам малого бизнеса было выдано кредитов на сумму 1 млрд рублей, среднего предпринимательс
Кредитными ресурсами Россельхозбанка в Псковской области пользуются свыше 200 предприятий сегментов малого и среднего бизнеса. Основная часть действующих кредитов направлена на пополнение оборотных средств, приобретение техники и оборудования, проведение сезонных работ.
«Филиал активно участвует в развитии малого и среднего бизнеса в Псковском регионе. Клиентам данной категории мы предлагаем широкую продуктовую линейку Банка, которая оптимизирована под различные потребности предприятий и предусматривает привлекательные процентные ставки, оперативное рассмотрение заявок, а также возможность поэтапного финансирования», – отметил директор Псковского филиала Россельхозбанка Александр Тихомиров.
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