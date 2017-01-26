Псковичей ждёт экскурсия в два жилых комплекса компании «Скандинавия»
25 Января 2017 - 11:18Главная → Хроника дня
Снежная погода и январские холода не помеха Туру по новостройкам, тем более, что 28 января «Комсомольская правда» организует экскурсию в жилые комплексы компании «Скандинавия». Псковичам расскажут о предложениях при строительстве жилых домов в «Молодёжном» и «Афинах». Оба комплекса отличает стильный внешний вид, нестандартные планировки и выгодные предложения.
Участники Тура смогут прицениться и к готовым, и к строящимся квартирам, забронировать жильё на выгодных условиях, застройщик обещает скидки.
Участники Тура смогут прицениться и к готовым, и к строящимся квартирам, забронировать жильё на выгодных условиях, застройщик обещает скидки.
ВажноУчастие в Туре бесплатное, нужно лишь записаться по телефону (8112) 702-042. Старт от «Дома печати» (Пароменская, 21/33) 28 января в 11.00.
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