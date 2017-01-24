24 Января 2017
Псков
-5 .. -7 °C
Великие Луки
-3 .. -5 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжеты#всевпсковПресс-центрСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

В пресс-центре «Псковской правды» расскажут всё о новой школе

24 Января 2017 - 14:38
Главная → Хроника дня → Пресс-центр
Свои вопросы задавайте в комментариях
Ученики новой школы в деревне Борисовичи смогут сесть за парты уже 1 сентября. Место выбрали не случайно – район активно застраивается и развивается.

Дети из каких микрорайонов будут в ней учиться? Как в новую школу устроить ребенка?  Не пора ли подавать заявление? А можно ли перевести туда учащегося из соседней школы? Кто будет директором? Из кого будет сформирован педагогический состав? Какой будет статус у нового учреждения?

В пятницу, 27 января, в пресс-центре «Псковской правды» на эти и многие другие вопросы ответят:

- Александр Седунов, начальник управления образования Псковской области;
- Татьяна Светенко, директор МОУ «Псковская лингвистическая гимназия»;
- Игорь Прокофьев, начальник управления образования Пскова.
 

Как задать вопрос?

1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru
3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
4. В комментариях под этой новостью
Комментарии: 13
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Ирина
24 Января 2017 - 15:59
Мы живем в деревне Уграда, в котеджном поселке. Ребенку оттуда ближе было бы в новую школу. Реально ли моему ребенку попасть в эту школу? Он сейчас в лицей 19, 4 класс. Изначально мне говорили, что у района нет шансов. разгружать будут близлежащие школы, а если останутся места, то для учеников с района. Что нужно сделать? нам очень надо. Он бы у меня пешком туда сам ходил.
Мария
24 Января 2017 - 16:01
Смогу ли перевести ребёнка из другой школы в новую? Живём на ул.Владимирская д.Родина. Какие нужны будут документы для перевода и когда можно прийти подать заявление? Спасибо!
Юлия
24 Января 2017 - 16:29
Возможно ли жителям дома по Балтийской улице 5а попасть в эту школу?????или нет??
Евгения
24 Января 2017 - 17:11
Можно ли перевести сына с другой школы в вашу, живем на улице Никольская д. Родина. Какие требования для перевода.
Мария
24 Января 2017 - 17:38
Каковы критерии для отбора детей в 10 класс в принципе для любой из школ? Есть ли законные основания для отказа перевести ребенка из 9 в 10 класс, если у него не очень хорошая успеваемость?
Мама
24 Января 2017 - 17:41
Вопрос - кто будет директором - ну совсем не актуален,
никто кроме ТВ
Мария
24 Января 2017 - 17:45
Здравствуйте. Подскажите, дети с ближайшего детского сада "Ягодка" автоматически могут идти в эту школу или нужно еще варианты школ рассматривать, в случае, если не возьмут? И еще, а если наберется детей больше, чем мест, по каким криткриям будете набирать? Ведь кому-то придется отказать.
Наденька
24 Января 2017 - 18:09
Когда будет у пп мобильная версия уже?? Прошлый век. Глаза вытекают
Светлана
24 Января 2017 - 18:11
Останется при ПЛГ детский сад?
Анна
24 Января 2017 - 18:21
Относится ли Рижский 83 к этой школе?
Юлия
24 Января 2017 - 18:49
Есть ли еще вакантные места для учителей?
Анонимный
24 Января 2017 - 19:35
если директором будет Светенко,сохранятся ли незаконные поборы как в ПИЛГ?
Кирилл
24 Января 2017 - 19:37
Где можно ознакомиться со списком вакансий?
Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Совещание по вопросам сельского хозяйстваПсков после воскресного снегопадаПсковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителейВ Пскове прошла Рождественская Губернаторская ёлка
Весь фото архив

Видео

Актёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаСпокойствия и уверенности пожелал Андрей Турчак псковичам в 2017 году20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в Серёдке
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 18 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#ВСЕВПСКОВ. ФиналМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжеты#всевпсковПресс-центрСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50