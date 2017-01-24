В пресс-центре «Псковской правды» расскажут всё о новой школе
24 Января 2017 - 14:38Главная → Хроника дня → Пресс-центр
Свои вопросы задавайте в комментариях
Ученики новой школы в деревне Борисовичи смогут сесть за парты уже 1 сентября. Место выбрали не случайно – район активно застраивается и развивается.
Дети из каких микрорайонов будут в ней учиться? Как в новую школу устроить ребенка? Не пора ли подавать заявление? А можно ли перевести туда учащегося из соседней школы? Кто будет директором? Из кого будет сформирован педагогический состав? Какой будет статус у нового учреждения?
В пятницу, 27 января, в пресс-центре «Псковской правды» на эти и многие другие вопросы ответят:
- Александр Седунов, начальник управления образования Псковской области;
- Татьяна Светенко, директор МОУ «Псковская лингвистическая гимназия»;
- Игорь Прокофьев, начальник управления образования Пскова.
Как задать вопрос?1. По тел. (8112) 57-31-23
2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru
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4. В комментариях под этой новостью
Комментарии: 13
Комментарии
Ирина
24 Января 2017 - 15:59
Мы живем в деревне Уграда, в котеджном поселке. Ребенку оттуда ближе было бы в новую школу. Реально ли моему ребенку попасть в эту школу? Он сейчас в лицей 19, 4 класс. Изначально мне говорили, что у района нет шансов. разгружать будут близлежащие школы, а если останутся места, то для учеников с района. Что нужно сделать? нам очень надо. Он бы у меня пешком туда сам ходил.
Мария
24 Января 2017 - 16:01
Смогу ли перевести ребёнка из другой школы в новую? Живём на ул.Владимирская д.Родина. Какие нужны будут документы для перевода и когда можно прийти подать заявление? Спасибо!
Юлия
24 Января 2017 - 16:29
Возможно ли жителям дома по Балтийской улице 5а попасть в эту школу?????или нет??
Евгения
24 Января 2017 - 17:11
Можно ли перевести сына с другой школы в вашу, живем на улице Никольская д. Родина. Какие требования для перевода.
Мария
24 Января 2017 - 17:38
Каковы критерии для отбора детей в 10 класс в принципе для любой из школ? Есть ли законные основания для отказа перевести ребенка из 9 в 10 класс, если у него не очень хорошая успеваемость?
Мама
24 Января 2017 - 17:41
Вопрос - кто будет директором - ну совсем не актуален,
никто кроме ТВ
никто кроме ТВ
Мария
24 Января 2017 - 17:45
Здравствуйте. Подскажите, дети с ближайшего детского сада "Ягодка" автоматически могут идти в эту школу или нужно еще варианты школ рассматривать, в случае, если не возьмут? И еще, а если наберется детей больше, чем мест, по каким криткриям будете набирать? Ведь кому-то придется отказать.
Наденька
24 Января 2017 - 18:09
Когда будет у пп мобильная версия уже?? Прошлый век. Глаза вытекают
Светлана
24 Января 2017 - 18:11
Останется при ПЛГ детский сад?
Анна
24 Января 2017 - 18:21
Относится ли Рижский 83 к этой школе?
Юлия
24 Января 2017 - 18:49
Есть ли еще вакантные места для учителей?
Анонимный
24 Января 2017 - 19:35
если директором будет Светенко,сохранятся ли незаконные поборы как в ПИЛГ?
Кирилл
24 Января 2017 - 19:37
Где можно ознакомиться со списком вакансий?
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