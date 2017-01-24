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ПАИ разыгрывает абонемент в клуб «С-Фитнес» среди маленьких спортсменов

24 Января 2017 - 12:36
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В рамках подготовки к вручению Первой общественной премии Псковской области «Народное признание» Псковское агентство информации запускает конкурс «Мой маленький спортсмен». 

На конкурс принимаются фотографии детей, так или иначе связанные со спортом. Принять участие в конкурсе может любой желающий, для этого нужно зайти в группу ПАИ в социальной сети «ВКонтакте», быть её участником, опубликовать фото в соответствующем альбоме и сделать репост.

Снимки должны быть опубликованы только родителями. На конкурс принимается по одной фотографии от каждого участника.

Прием заявок и голосование завершатся 16 февраля в 12:00. Победитель будет выбран по наибольшему количеству лайков к фотографии, он станет обладателем абонемента на три месяца занятий в спортивном клубе «С-Фитнес».
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