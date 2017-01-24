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Опубликован список крупнейших должников за газ в Псковской области

24 Января 2017 - 12:00
Главная → Хроника дня
Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 января 2017 года  
Наименование ИНН ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.		 В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.  
 
 
МУП «ПАЛКИНСКАЯ ПМК» 6014002810 2 869 170,23 1 159 309,94  
МУПП ЖКХ ПСКОВСКОГО РАЙОНА 6018000683 20 310 906,53 20 310 906,53  
ООО «РайКомХоз» 6037003591 19 829 966,24 19 829 966,24  
МП ПСКОВСКОГО РАЙОНА «КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»  6037006747 36 541 915,90 30 528 946,07  
МП Г. ПСКОВА «ПТС» 6027044260 348 505 498,88 196 977 736,12  
МП «ПЕЧОРСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ» 6015006790 548 452,32 0  
МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ 6025006630 95 142 878,18 35 398 000,35  
МУП «ИСКРА» 6011000606 13 146 476,54 8 730 173,06  
МУП «ЛОКНЯНСКОЕ ЖКХ» 6008002667 2 316 390,68 634 999,98  
МУП «НЕВЕЛЬСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ»  6009006223 13 272 130,27 8 079 853,78  
БЕЖАНИЦКОЕ МП «ЖИЛКОММУНСЕРВИС» 6001003005 421 561,83 0  
МУП «РАЙЭНЕРГОРЕМОНТ» ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОНА 6002011471 7 539 680,77 5 961 223,62  
ОАО «УЮТ» 6017003730 1 251 222,90 325 000,00  
ПОРХОВСКОЕ МПТСИК  ПКС 6017007510 27 988 648,60 23 350 658,35  
МП ЖКХ ДЕДОВИЧСКОГО РАЙОНА  6004000250 4 516 821,77 3 399 036,40  
МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ДНОВСКОГО РАЙОНА  ПКС 6005000206 7 636 619,83 7 636 619,83  
МУП «ОСТРОВСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ» РАЙОНА 6013006900 80 553 542,06 70 748 370,54  
МУП «ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ» 6005003870 5 738 475,65 1 300 00,00  
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