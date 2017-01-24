Опубликован список крупнейших должников за газ в Псковской области
24 Января 2017 - 12:00Главная → Хроника дня
|Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 1 января 2017 года
|Наименование
|ИНН
|ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|В том числе, просроченная дебиторская задолженность, руб.
|МУП «ПАЛКИНСКАЯ ПМК»
|6014002810
|2 869 170,23
|1 159 309,94
|МУПП ЖКХ ПСКОВСКОГО РАЙОНА
|6018000683
|20 310 906,53
|20 310 906,53
|ООО «РайКомХоз»
|6037003591
|19 829 966,24
|19 829 966,24
|МП ПСКОВСКОГО РАЙОНА «КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
|6037006747
|36 541 915,90
|30 528 946,07
|МП Г. ПСКОВА «ПТС»
|6027044260
|348 505 498,88
|196 977 736,12
|МП «ПЕЧОРСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ»
|6015006790
|548 452,32
|0
|МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ
|6025006630
|95 142 878,18
|35 398 000,35
|МУП «ИСКРА»
|6011000606
|13 146 476,54
|8 730 173,06
|МУП «ЛОКНЯНСКОЕ ЖКХ»
|6008002667
|2 316 390,68
|634 999,98
|МУП «НЕВЕЛЬСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ»
|6009006223
|13 272 130,27
|8 079 853,78
|БЕЖАНИЦКОЕ МП «ЖИЛКОММУНСЕРВИС»
|6001003005
|421 561,83
|0
|МУП «РАЙЭНЕРГОРЕМОНТ» ВЕЛИКОЛУКСКОГО РАЙОНА
|6002011471
|7 539 680,77
|5 961 223,62
|ОАО «УЮТ»
|6017003730
|1 251 222,90
|325 000,00
|ПОРХОВСКОЕ МПТСИК ПКС
|6017007510
|27 988 648,60
|23 350 658,35
|МП ЖКХ ДЕДОВИЧСКОГО РАЙОНА
|6004000250
|4 516 821,77
|3 399 036,40
|МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ» ДНОВСКОГО РАЙОНА ПКС
|6005000206
|7 636 619,83
|7 636 619,83
|МУП «ОСТРОВСКИЕ ТЕПЛОСЕТИ» РАЙОНА
|6013006900
|80 553 542,06
|70 748 370,54
|МУП «ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ»
|6005003870
|5 738 475,65
|1 300 00,00
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