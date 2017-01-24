Расписание лекций и творческих встреч Пушкинского фестиваля
В рамках 24 Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля пройдут лекции и творческие встречи с известными театральными и культурными деятелями. Вход на мероприятия будет бесплатным, но обязательно по предварительной записи. Чтобы стать участником одного из событий, необходимо пройти регистрацию. Заявку на участие нужно отправить на адрес электронной почты press@drampush.r
Расписание лекций и творческих встреч:
04.02 (суббота) 19:00
Николай Коляда. Творческая встреча
Николай Владимирович Коляда — драматург, режиссер, создатель и руководитель «Коляда-театра» (Екатеринбург)
Место проведения: Медиахолл (улица Пушкина, 13. За зданием театра)
05.02 (воскресенье) 12:00
Роман Должанский. «Сказки Пушкина» Роберта Уилсона (с видеопоказом
Роман Павлович Должанский — театровед, заместитель художественного руководителя Театра Наций, обозреватель газеты «Коммерсантъ», арт-директор фестивалей NET и «Территория» (Москва)
Место проведения: Медиахолл (улица Пушкина, 13. За зданием театра)
08.02 (среда) 16:00
Константин Учитель. «Пиковая дама»: Чайковский. Мейерхольд. Хармс
Константин Александрович Учитель — историк театра, продюсер, драматург, музыкант, режиссер, доцент РГИСИ, доктор искусствоведения (Санкт-Петербург
Место проведения: Медиахолл (улица Пушкина, 13. За зданием театра)
09.02 (четверг) 16:00
Майя Кучерская. «Записки расстриги»: об одном неосуществленном замысле Н. С. Лескова
Майя Александровна Кучерская — писатель, автор книг «Современный патерик», «Бог дождя», «Тетя Мотя» и других, литературовед, профессор филологического факультета Высшей школы экономики, кандидат филологических наук (Москва)
Место проведения: Медиахолл (улица Пушкина, 13. За зданием театра)
10.02 (пятница) 19:00
Олег Лоевский. Проектное мышление в современном театральном мире
Олег Семенович Лоевский — куратор, основатель и руководитель лабораторного движения молодой режиссуры в российских театрах, арт-директор фестиваля «Реальный театр» (Екатеринбург)
Место проведения: Медиахолл (улица Пушкина, 13. За зданием театра)
11.02 (суббота) 16:00
Нияз Игламов. Театр и ислам
Нияз Рауфович Игламов — театровед, заведующий литературной частью Татарского театра им. Галиаскара Камала, арт-директор фестиваля «Науруз» (Казань)
Место проведения: Медиахолл (улица Пушкина, 13. За зданием театра)
12.02 (воскресенье) 12:00
Маргарита Ваняшова. На пышных играх Мельпомены: Пушкин на современной сцене
Маргарита Георгиевна Ваняшова — театральный и литературный критик, профессор Ярославского театрального института, академик Российской академии естественных наук, доктор филологических наук (Ярославль)
Место проведения: Медиахолл (улица Пушкина, 13. За зданием театра)
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