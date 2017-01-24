Сотрудники Псковского отделения Сбербанка проконсультировали участников «Тура по новостройкам»
Псковское отделение Сбербанка приняло участие в «Туре по новостройкам», организованном газетой «Комсомольская правда. Псков». Участники тура посетили два популярных жилых комплекса на Завеличье и Запсковье – «Европа» и «Пятый элемент».
Тур по новостройкам – это удобный для клиента способ не только оценить объекты недвижимости, но и получить комплексные ответы на вопросы. Заинтересовавшие
Наибольшую заинтересованнос
Приятным бонусом при покупке недвижимости являются скидки владельцам зарплатных карт Сбербанка от партнеров - застройщиков.С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте банка.
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