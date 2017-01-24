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У порховских инвалидов украли дрова

24 Января 2017 - 09:51
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Почти машину дров украли неизвестные у благотворительной организации «Росток» из Порхова. Как сообщает ГТРК «Псков», пропажа обнаружилась после новогодних каникул. Без отопления осталась швейная мастерская, в которой каждый день работают десять-двенадцать человек. «Росток» занимается реабилитацией инвалидов и существует только на пожертвования.

В швейной мастерской центра «Росток» каждый день кипит работа. Каждое утро в мастерской нужно топить печь. После новогодних каникул работники пошли за дровами – они хранились в ветхом сарае рядом с домом. И опешили – топливо пропало, оставалась лишь горстка поленьев на пару дней. Не исключено, рассуждают в «Ростке», что кто-то из местных решил таким образом согреться в сильные морозы. После того как информация о краже попала в социальные сети, неравнодушные люди помогли благотворительной организации пополнить запас топлива.

– У нас появился спонсор, который оплатил две машины дров, одну мы уже купили в швейную мастерскую, вторую привезли в столярную мастерскую и там раскололи, – рассказала Лариса Сергеева, координатор социальной службы «Ростка». 

Чтобы исключить кражи в будущем, организация строит новый надежный сарайчик. Старый распилили на доски, которые пойдут на топливо. Подаренные две машины дров помогут «Ростку» пережить ближайшие холода, но, чтобы дотянуть до весны, нужно еще столько же. Организация снова надеется на помощь благотворителей.
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