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В Великих Луках женщина довела подругу до смерти из-за мужчины

24 Января 2017 - 18:12
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Следственный отдел по городу Великие Луки расследует уголовное дело в отношении жительницы Невеля, которую обвиняют в гибели другой женщины. По версии следствия, 21 декабря 2016 года  обвиняемая, поссорившись с подругой из-за мужчины, с которым обе состояли в отношениях, схватила нож и ударила ее в ногу. В результате острой кровопотери, из-за повреждения бедренной артерии, потерпевшая вскоре скончалась на месте преступления.

Спустя два дня обвиняемая вместе с хозяином жилища вынесла тело на улицу, где его обнаружили прохожие. Осмотрев место происшествия, следователи обнаружили дорожку следов крови, ведущую к квартире одного из близлежащих домов. Дверь  вскрыли  сотрудники МЧС, оперативники провели обыск и обнаружили доказательства преступления. Женщину и мужчину, из-за которого разгорелись такие страсти, вскоре задержали. В настоящее время женщине предъявили  обвинение и заключили под стражу.  

Известно, что в 2016 году обвиняемая была освобождена из мест лишения свободы, где отбывала наказание за злостное уклонение от уплаты средств на содержание троих детей, в отношении которых лишена родительских прав.
Комментарии: 1
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Комментарии

Анонимный
24 Января 2017 - 18:46
макбет местного разлива, бл...
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