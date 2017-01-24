В Великих Луках женщина довела подругу до смерти из-за мужчины
24 Января 2017 - 18:12Главная → Хроника дня
Следственный отдел по городу Великие Луки расследует уголовное дело в отношении жительницы Невеля, которую обвиняют в гибели другой женщины. По версии следствия, 21 декабря 2016 года обвиняемая, поссорившись с подругой из-за мужчины, с которым обе состояли в отношениях, схватила нож и ударила ее в ногу. В результате острой кровопотери, из-за повреждения бедренной артерии, потерпевшая вскоре скончалась на месте преступления.
Спустя два дня обвиняемая вместе с хозяином жилища вынесла тело на улицу, где его обнаружили прохожие. Осмотрев место происшествия, следователи обнаружили дорожку следов крови, ведущую к квартире одного из близлежащих домов. Дверь вскрыли сотрудники МЧС, оперативники провели обыск и обнаружили доказательства преступления. Женщину и мужчину, из-за которого разгорелись такие страсти, вскоре задержали. В настоящее время женщине предъявили обвинение и заключили под стражу.
Известно, что в 2016 году обвиняемая была освобождена из мест лишения свободы, где отбывала наказание за злостное уклонение от уплаты средств на содержание троих детей, в отношении которых лишена родительских прав.
Спустя два дня обвиняемая вместе с хозяином жилища вынесла тело на улицу, где его обнаружили прохожие. Осмотрев место происшествия, следователи обнаружили дорожку следов крови, ведущую к квартире одного из близлежащих домов. Дверь вскрыли сотрудники МЧС, оперативники провели обыск и обнаружили доказательства преступления. Женщину и мужчину, из-за которого разгорелись такие страсти, вскоре задержали. В настоящее время женщине предъявили обвинение и заключили под стражу.
Известно, что в 2016 году обвиняемая была освобождена из мест лишения свободы, где отбывала наказание за злостное уклонение от уплаты средств на содержание троих детей, в отношении которых лишена родительских прав.
Комментарии: 1
Комментарии
Анонимный
24 Января 2017 - 18:46
макбет местного разлива, бл...
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