В Великих Луках женщина довела подругу до смерти из-за мужчины

Следственный отдел по городу Великие Луки расследует уголовное дело в отношении жительницы Невеля, которую обвиняют в гибели другой женщины. По версии следствия, 21 декабря 2016 года обвиняемая, поссорившись с подругой из-за мужчины, с которым обе состояли в отношениях, схватила нож и ударила ее в ногу. В результате острой кровопотери, из-за повреждения бедренной артерии, потерпевшая вскоре скончалась на месте преступления.



Спустя два дня обвиняемая вместе с хозяином жилища вынесла тело на улицу, где его обнаружили прохожие. Осмотрев место происшествия, следователи обнаружили дорожку следов крови, ведущую к квартире одного из близлежащих домов. Дверь вскрыли сотрудники МЧС, оперативники провели обыск и обнаружили доказательства преступления. Женщину и мужчину, из-за которого разгорелись такие страсти, вскоре задержали. В настоящее время женщине предъявили обвинение и заключили под стражу.



Известно, что в 2016 году обвиняемая была освобождена из мест лишения свободы, где отбывала наказание за злостное уклонение от уплаты средств на содержание троих детей, в отношении которых лишена родительских прав.

