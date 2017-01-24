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В Пскове будут судить насильника-рецидивиста

24 Января 2017 - 14:15
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В Пскове завершили расследование уголовного дела в отношении 37-летнего насильника. По версии следствия, 7 сентября 2015 года обвиняемый, находясь в одной из квартир в Пскове, избил потерпевшую и, выражаясь языком протокола, «совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», после чего скрылся за пределами региона.

10 марта 2016 года, вернувшись в Псков, мужчина надругался над другой женщиной, которая отказалась употреблять с ним алкоголь.

Совместными действиями следователей и полицейских он был задержан. По ходатайству следствия суд заключил насильника под стражу. Потерпевшие уверенно опознали его и встретились с ним на очных ставках. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.
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