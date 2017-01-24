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Псков определился с ганзейской символикой

24 Января 2017 - 16:34
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У 39-х Международных Ганзейских дней, которые пройдут в Пскове в 2019 году, появились собственная символика и слоган – «Путь навстречу».

Логотип 39-х Международных Ганзейских дней состоит из простых запоминающихся элементов: храм Святой Троицы, русская ладья и волны. Для основного фона выбран оливково-зеленый, так называемый муравленый цвет. Его широко использовали псковские мастера еще с XVI века, поливая такой глазурью изразцы для православных храмов. Также этот цвет ассоциируется с водной стихией и псковскими лесами. Второй цвет – охра, символизирует золото куполов храмов, богатство города и покровительство Святой Троицы. И третий – цвет стен белокаменных церквей, не чисто белый, а со светло-песочным оттенком.

Шрифт для написания города Пскова выбран с нечеткими и неровными очертаниями, напоминает буквы с печати древней грамоты. Рукописный шрифт для слогана динамичный, говорит о быстроте и текучести времени.

Символика будет иметь три языковых варианта: русский, английский и немецкий.
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