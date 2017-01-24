Для детей из многодетных семей занятия в Ледовом дворце подешевели в два раза

Восемнадцать многодетных семей воспользовались скидкой на занятия для детей в Ледовом дворце. Эта льгота начала действовать с января, она позволяет многодетным родителям вдвое сократить расходы на обучение в спортивно-оздоровительных группах по хоккею и фигурному катанию. Руководство дирекции спортивных сооружений пошло навстречу многодетным родителям и установило 50%-ную скидку. Для этого нужно только предоставить небольшой пакет документов.