Псковская область получит 38 млн рублей

Субсидии на поддержку социального и молодежного предпринимательства на минувшей неделе распределили в Министерстве экономического развития. Регион представлял председатель регионального госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. По итогам заседания конкурсной комиссии Псковской области выделят свыше 38 млн рублей на предоставление микрозаймов малому и среднему предпринимательству, работу Центра поддержки предпринимательства, Центра поддержки экспорта, создание Центра инжиниринга, Центра инноваций социальной сферы, а также на реализацию программы «Ты – предприниматель» для молодежи.