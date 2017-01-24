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Псковская область получит 38 млн рублей

24 Января 2017 - 15:57
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Субсидии на поддержку социального и молодежного предпринимательства на минувшей неделе распределили в Министерстве экономического развития. Регион представлял председатель регионального госкомитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев. По итогам заседания конкурсной комиссии Псковской области выделят свыше 38 млн рублей на предоставление микрозаймов малому и среднему предпринимательству, работу Центра поддержки предпринимательства, Центра поддержки экспорта, создание Центра инжиниринга, Центра инноваций социальной сферы, а также на реализацию программы «Ты – предприниматель» для молодежи.
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