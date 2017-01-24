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Псковский Гайд-парк поменял прописку

24 Января 2017 - 15:01
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Определена новая площадка для проведения общественно-политических мероприятий в Пскове. Теперь митинги, акции, пикеты будут проходить в сквере на «Четырех углах», а не в прежних местах. Напоминаем, ранее общественникам предлагалось выражать свое мнение у памятника святой равноапостольной великой княгине Ольге на Октябрьской площади или возле памятника «Пушкин и крестьянка» на Октябрьском проспекте.

Причина решения – во время проведения публичных мероприятий невозможно подойти к памятникам культуры, которые являются визитной карточкой города Пскова.

Соответствующие изменения были внесены в постановление администрации Псковской области.
 

Справка

Гайд-парк - традиционное место политических митингов, празднеств и гуляний в центре Лондона. Со временем стало носить нарицательный характер. Место для публичных выступлений.
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