«Северный мост» победил в конкурсе названий для нового моста через реку Великую в Пскове
24 Января 2017 - 14:16Главная → Хроника дня
Государственный комитет Псковской области по транспорту объявил о закрытии неофициального голосования по названию строящегося моста через реку Великую. Голосование проводилось в группе «ВКонтакте».
10 ноября 2016 года пользователям социальной сети «ВКонтакте» было предложено придумать название новому мосту через реку Великую в рамках строительства 2-го пускового комплекса Северного обхода города Пскова. Голосование проходило в два этапа. На первом этапе предлагались к рассмотрению всевозможные варианты названия. Далее три варианта, набравшие наибольшее количество лайков (Довмонтов мост, Северный мост, Мост воинской славы), были допущены к следующему этапу голосования.
Всего в итоговом голосовании приняло участие 5324 человека. За время голосования лидер неоднократно менялся. В итоге по состоянию на 18 января с отрывом от ближайшего «преследователя» в 388 голосов и результатом 2244 голоса лидировал «Северный мост». «Довмонтов мост» занял вторую позицию. Замкнул тройку лидеров «Мост воинской славы».
Напомним, в Пскове в сентябре 2016 года началось строительство 2-й очереди Северного обхода с мостом через реку Великую.
10 ноября 2016 года пользователям социальной сети «ВКонтакте» было предложено придумать название новому мосту через реку Великую в рамках строительства 2-го пускового комплекса Северного обхода города Пскова. Голосование проходило в два этапа. На первом этапе предлагались к рассмотрению всевозможные варианты названия. Далее три варианта, набравшие наибольшее количество лайков (Довмонтов мост, Северный мост, Мост воинской славы), были допущены к следующему этапу голосования.
Всего в итоговом голосовании приняло участие 5324 человека. За время голосования лидер неоднократно менялся. В итоге по состоянию на 18 января с отрывом от ближайшего «преследователя» в 388 голосов и результатом 2244 голоса лидировал «Северный мост». «Довмонтов мост» занял вторую позицию. Замкнул тройку лидеров «Мост воинской славы».
Напомним, в Пскове в сентябре 2016 года началось строительство 2-й очереди Северного обхода с мостом через реку Великую.
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