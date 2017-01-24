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Семьи медиков отпразднуют новоселье

24 Января 2017 - 09:29
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Еще четыре семьи врачей, работающих в лечебных учреждениях области, получили ведомственные квартиры в новых многоквартирных домах на ул. Балтийской и Владимирской. Служебное жилье находится в оперативном управлении лечебных учреждений. Среди обладателей новых квартир –  семьи молодых врачей, переехавших в регион из Донецкой области, Одессы, а также многодетная семья врачей из Пскова. Специалисты работают в Псковской городской поликлинике, Псковском онкологическом диспансере, Псковской межрайонной больнице, Детской областной клинической больнице.

«В последние годы в регионе при поддержке администрации области кадровый вопрос в медицине активно решается с помощью жилищного. Благодаря действующим мерам поддержки в Псковской области наблюдается омоложение кадров. К нам приходят молодые специалисты в возрасте до 35 лет. Мы создаем условия, чтобы они набирались знаний у опытных коллег и в дальнейшем заступили им на смену», – рассказал председатель Госкомитета Псковской области по здравоохранению и фармации Игорь Потапов.

За шесть лет областные власти приобрели 96 служебных квартир, из которых 49 – для медицинских учреждений Пскова, две квартиры – для Псковской межрайонной больницы.
 

Важно

На текущий год в областном бюджете предусмотрено более 5,2 млн рублей на приобретение жилья медработникам, а также 3,8 млн рублей на компенсацию ипотеки.
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