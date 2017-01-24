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130 миллионов рублей потратят на дворы

24 Января 2017 - 12:44
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Более 130 миллионов рублей получит Псковская область на приведение в порядок дворовых территорий во всех населенных пунктах региона с численностью более тысячи человек (в рамках нового партийного проекта «Единой России»  «Городская среда»). Александр Васильев, депутат Госдумы РФ от Псковской области, возглавивший проект, пояснил, что предполагается активное участие самих жителей: они должны будут принять участие в благоустройстве своим трудом («перекопать газон, посадить дерево, поставить лавочки») либо софинансировать работы («скинуться на парковку, детскую площадку, воркаут»).

До конца января субъекты получат подробную инструкцию по реализации проекта. Затем будут созданы общественные советы, которые станут решать, где и в какой очередности вести работы.

Проект рассчитан на 6 лет. В 2017 году на его реализацию в федеральном бюджете запланировано 20 миллиардов рублей. А с учетом софинансирования сумма достигнет 36 миллиардов.
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