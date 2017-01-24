Полистовский заповедник присоединился к проекту «Всероссийский заповедный урок»

До конца учебного года в школах и детских садах Псковской области сотрудники отдела экологического просвещения и туризма заповедника проведут занятия, посвященные столетию заповедной системы России и природоохранной деятельности Полистовского заповедника. Его сотрудники уже рассказали ребятам из псковской средней общеобразовательной школы № 11 об истории заповедного дела, особенностях, формах и функциях особо охраняемых природных территорий, а также о заповеднике, который расположен на территории Псковской области. Ребята увидели ролики о заповедниках и национальных парках России.