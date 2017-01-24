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В регионе сменился руководитель Госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды

24 Января 2017 - 11:31
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Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской согласовал кандидатуру Виктора Мусатова, до последнего времени возглавлявшего Управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Псковской области.

По информации Псковского агентства информации, назначение Виктора Мусатова, скорее всего, произойдет уже в феврале. Напомним, в настоящее время исполнение обязанностей председателя Госкомитета по природопользованию возложено на Татьяну Козину. Ранее занимавшая этот пост Наталья Вдовина 2 декабря 2016 года была уволена «в связи с утратой доверия» (проверка установила наличие в деятельности Натальи Вдовиной фактов коррупционных правонарушений).»
 

Досье «ПП»

Виктор Мусатов родился в 1962 году в городе Острове. В 1985 году окончил Казанский государственный университет по специальности «география». В 2003 году прошел профессиональную переподготовку в Северо-Западной академии государственной службы. 

С апреля 2005 года Виктор Мусатов руководит Управлением Росприроднадзора по Псковской области.
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