Мошенники от имени зоозащитников рассылают сообщения псковичам

Зоозащитная организация АНЗО «Шанс» предупреждает псковичей о мошенниках, которые действуют от их имени.



«Нам сообщили, что в социальных сетях появились люди, которые рассылают сообщения о смене реквизитов нашей карты для сбора помощи животным. Это не так. Реквизиты мы не меняли», – заявили Псковскому агентству информации в «Шансе». Зоозащитники просят псковичей не поддаваться на уловки мошенников и обращают внимание на то, что подобной рассылкой в личные сообщения не занимаются.



Достоверную информацию о реквизитах организации и необходимой помощи можно получить только в официальных сообществах «Шанса» в социальных сетях.