24 Января 2017
Псков
-5 .. -7 °C
Великие Луки
-3 .. -5 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжеты#всевпсковПресс-центрСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

В Пскове стартовал проект для детей и родителей «Писатель рекомендует!»

24 Января 2017 - 10:23
Главная → Хроника дня
Библиотеки Централизованной библиотечной системы Пскова запустили новый проект «Писатель рекомендует!». «Каждый месяц один из современных детских авторов составляет список из нескольких новых книг для детей и подростков и рассказывает, почему нужно прочесть именно их, чем они могут зацепить читателя, тем самым показывая, что литература может быть очень интересной, увлекательной и познавательной», – пояснили суть акции ее организаторы.

Рекомендации известных российских писателей, активно участвующих в литературном процессе и следящих за ним, будут представлены на детском интерактивном сайте «Читаем новые книги по-новому».
«Нам кажется, что такие советы от признанного мастера пера будут интересны нашим читателям и всем, кто неравнодушен к современному детскому и подростковому чтению!» – отметили организаторы.

Первыми для январской страницы сайта представили свои рекомендации Елена Усачева – писательница, автор более 40 книг для подростков, журналист, сценарист, в 2016 году была почетным гостем Недели детской книги в Пскове, и Анна Никольская, детский писатель, обладатель золотой медали имени Сергея Михалкова, лауреат премии имени В. Крапивина, «Книжной премии Рунета», «Книга года: выбирают дети».
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Совещание по вопросам сельского хозяйстваПсков после воскресного снегопадаПсковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителейВ Пскове прошла Рождественская Губернаторская ёлка
Весь фото архив

Видео

Актёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаСпокойствия и уверенности пожелал Андрей Турчак псковичам в 2017 году20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в Серёдке
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 18 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#ВСЕВПСКОВ. ФиналМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжеты#всевпсковПресс-центрСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50