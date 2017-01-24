Псковичи поучаствовали в переизбрании председателя «Единой России»

В минувшие выходные, 21 и 22 января, в Москве состоялся очередной отчетно-выборный съезд партии «Единая Россия». Делегатами от Псковской области стали губернатор Андрей Турчак, секретарь регионального отделения партии и председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, депутаты Государственной Думы РФ Александр Козловский и Александр Васильев, руководитель региональной общественной приемной и заместитель председателя областного Собрания Борис Полозов, секретарь городского отделения партии и глава города Иван Цецерский, член Центральной контрольной комиссии и сенатор Елена Бибикова, секретари районных отделений «Единой России».



В субботу состоялись дискуссии на семи площадках – «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в своем доме» и «Аграрная сверхдержава». Подведены первые итоги реализации предвыборной программы партии и определены приоритетные направления работы на 2017 год. Названия дискуссионных площадок соответствуют разделам партийной программы развития России.



В воскресенье решались кадровые вопросы. Сенатор от Псковской области Елена Бибикова сохранила должность члена Центральной контрольной комиссии партии. Секретарь первичного отделения «Единой России» в Островском районе Лариса Петрикова избрана членом Генерального совета партии.



Председателем партии переизбран премьер-министр Дмитрий Медведев. Он поставил перед делегатами съезда задачу навести порядок в системе ЖКХ – этой темы касается треть обращений в общественные приемные партии.