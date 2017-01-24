Минтруд похвалил регион за работу с сиротами и инвалидами

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в среду, 18 января, в Москве приняла участие в совещании по вопросам взаимодействия органов исполнительной власти с некоммерческими организациями, оказывающими услуги в социальной сфере.



Представители Псковской области (начальник Главного госуправления соцзащиты региона Армен Мнацаканян, директор Центра лечебной педагогики и дифференцированного обучения Андрей Царев, руководитель Псковской региональной общественной благотворительной организации «Росток» Алексей Михайлюк) рассказали об альтернативных видах помощи и постинтернатном сопровождении сирот и людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе имеющих ментальную инвалидность. В частности, был представлен опыт работы благотворительной организации «Росток», которая более десяти лет занимается семейным устройством, социальной адаптацией и сопровождением выпускников психоневрологических интернатов, и проект сопровождаемого проживания в Пскове, когда под присмотром социальных работников инвалиды живут в отдельных квартирах, учатся самостоятельно вести быт и планировать свой бюджет.



По итогам обсуждения глава Минтруда и соцзащиты Максим Топилин рекомендовал использовать наработки Псковской области по социальной адаптации сирот и инвалидов в других российских регионах. Площадкой для распространения опыта выступит Фонд поддержки детей.