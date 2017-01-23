23 Января 2017
Псков
0 .. +2 °C
Великие Луки
0 .. -2 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыПресс-центрСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

«Ростех» передает здание Гдовского детсада № 4 в муниципальную собственность на безвозмездной основе

23 Января 2017 - 17:36
Главная → Хроника дня

Государственная корпорация «Ростех» безвозмездно передает в муниципальную собственность Гдовского района здание Гдовского детского сада № 4. Соответствующее решение было принято в ответ на обращение первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой.

В госкорпорации проведена работа по получению всех необходимых решений коллегиальных органов по вопросу безвозмездной передачи указанного объекта в собственность района. В настоящее время идет работа по заключению договора пожертвования здания детсада и в скором времени мероприятия по передаче будут завершены, сообщается в письме «Ростеха» за подписью заместителя генерального директора корпорации Дмитрия Шугаева.

Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Совещание по вопросам сельского хозяйстваПсков после воскресного снегопадаПсковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителейВ Пскове прошла Рождественская Губернаторская ёлка
Весь фото архив

Видео

Актёр Павел Чинарёв снялся в блоге псковичаСпокойствия и уверенности пожелал Андрей Турчак псковичам в 2017 году20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в Серёдке
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 18 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#ВСЕВПСКОВ. ФиналМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыПресс-центрСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50