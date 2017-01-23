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Видео-приглашение на кастинг в спектакль «Здравствуй, левая нога»

23 Января 2017 - 11:54
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Театральная мастерская «Гвозди» объявляет кастинг в новый проект. Набор производится в старшую и среднюю группы мастерской. Участие в отборе могут принять ребята в возрасте от 8 лет до 21 года. Кастинг пройдет 29 января в Медиа-холле Театрально-концертной дирекции.

Если вам от 13 лет до 21 года, то вам в старшую группу! Те, кто успешно справятся с кастингом, исполнят одну из ролей в спектакле «Здравствуй, левая нога».



Премьера постановки состоится уже этой весной на сцене Псковского академического театра драмы. Работа будет представлена в рамках театральной программы фестиваля «Другое искусство».

В кастинге в среднюю группу могут принять участие ребята в возрасте от восьми лет. Отборочный тур пройдет также 29 января. Актеры этой группы покажут весной спектакль про шпионов.

Подробности и запись на кастинг по телефону: 8 (911) 3957763.

Руководители проекта – режиссер, педагог по актерскому мастерству, актриса Евгения Львова, и актер труппы Псковского академического театра драмы, педагог по актерскому мастерству, музыкант Денис Золотарев.

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