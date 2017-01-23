Видео-приглашение на кастинг в спектакль «Здравствуй, левая нога»
Театральная мастерская «Гвозди» объявляет кастинг в новый проект. Набор производится в старшую и среднюю группы мастерской. Участие в отборе могут принять ребята в возрасте от 8 лет до 21 года. Кастинг пройдет 29 января в Медиа-холле Театрально-конце
Если вам от 13 лет до 21 года, то вам в старшую группу! Те, кто успешно справятся с кастингом, исполнят одну из ролей в спектакле «Здравствуй, левая нога».
Премьера постановки состоится уже этой весной на сцене Псковского академического театра драмы. Работа будет представлена в рамках театральной программы фестиваля «Другое искусство».
В кастинге в среднюю группу могут принять участие ребята в возрасте от восьми лет. Отборочный тур пройдет также 29 января. Актеры этой группы покажут весной спектакль про шпионов.
Подробности и запись на кастинг по телефону: 8 (911) 3957763.
Руководители проекта – режиссер, педагог по актерскому мастерству, актриса Евгения Львова, и актер труппы Псковского академического театра драмы, педагог по актерскому мастерству, музыкант Денис Золотарев.
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- «Ростех» передает здание Гдовского детсада № 4 в муниципальную собственность на безвозмездной основе17:36
- График дежурств адвокатов участвующих в деятельности госсистемы бесплатной юридической помощи14:15
- Россельхозбанк запустил продажи страхового продукта «Бизнес без потерь»12:46
- Видео-приглашение на кастинг в спектакль «Здравствуй, левая нога»11:54
- Критика на спектакль «Пушкин. Сказки для взрослых…»11:49
- Жители Запсковья предлагают добавить к новому светофору стрелку для поворота налево22.01, 11:26
- В Управлении по вопросам миграции Псковской области изменились номера телефонов22.01, 11:10
- В субботу, 21 января, в регионе произошло 14 преступлений22.01, 11:06
- Региональную схему обращения отходов вынесут на общественное обсуждение21.01, 10:18
- Рыбакам рассказали, как спастись в ледяной воде21.01, 10:08
- Тверичанка обворовала супермаркет в Великих Луках21.01, 09:59
- Андрей Пронин: “Снегурочка” - один из лучших спектаклей России, созданных в 2016 году20.01, 15:47
- Прокуратура Бежаницкого района заставила власти отремонтировать три улицы в Бежаницах19.01, 18:13
- Россельхозбанк возобновил действие программы «Военная ипотека»19.01, 12:19
- Россельхозбанк и Минсельхоз подписали соглашение о льготном кредитовании аграриев по ставке 5%18.01, 18:18
- Каждый пскович может сказать спасибо врачевателю18.01, 18:00
- Перечень мест, разрешенных для Крещенских купаний в Псковской области18.01, 16:41
- Глава Рособрнадзора ответит на вопросы о ЕГЭ – 201718.01, 15:46
- Участники первого в 2017 году Тура по новостройкам отправятся в два жилых комплекса18.01, 09:34
- Четверо детей пострадали в результате ДТП17.01, 18:02
Лидеры обсуждений
- «Псковская правда» собирает вопросы для Игоря Потапова
- В пресс-центре «Псковской правды» обсудят новую систему оплаты ОДН
- Псковичи предлагают второй памятник Довмонту с женой и сыном
- Каждый пскович может сказать спасибо врачевателю
- ГИБДД по ошибке сорвало поездку первоклашек на Губернаторскую ёлку
- Жители поселка Дачное: Мы сделали детскую площадку, а ее разобрали и увезли
- Вопрос-ответ: Какое название выбрали для нового моста
- Серую зарплату уменьшат, а официальную повысят
- В Святогорском монастыре в Пушкинских Горах скончался схиархимандрит Мартирий
- Записки охотника: Как я победил медведя