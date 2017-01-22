В Управлении по вопросам миграции Псковской области изменились номера телефонов
Телефон приёмной Управления – 596-444, факс – 596 - 596.
Телефоны для справок:
по вопросам получения паспорта гражданина Российской Федерации
+7 (8112) 59-64-11
по вопросам оформления заграничных паспортов
+7 (8112) 59-64-05
+7 (8112) 59-65-06
+7 (8112) 59-64-09
по вопросам гражданства
+7 (8112) 59-64-57
+7 (8112) 59-64-21
по вопросам оформления видов на жительство и разрешений на временное проживание
+7 (8112) 59-64-17
+7 (8112) 59-64-24
+7 (8112) 59-64-23
+7 (8112) 59-64-67
по вопросам оформления приглашений, виз и регистрации иностранных граждан
+7 (8112) 59-64-16
+7 (8112) 59-64-34
по вопросам получения разрешения на работу иностранным гражданам
+7 (8112) 59-64-56
по вопросам организации работы с вынужденными переселенцами
+7 (8112) 59-64-18
+7 (8112) 59-64-49
по вопросам организации работы с беженцами
+7 (8112) 59-64-18
по вопросам организации работы с соотечественниками
+7 (8112) 59-64-35
+7 (8112) 59-64-48
+7 (8112) 59-64-50
по вопросам получения дубликата миграционной карты
+7 (8112) 59-64-38
по вопросам адресно-справочной работы
+7 (8112) 59-64-96
+7 (8112) 59-64-20
Комментарии
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
- Жители Запсковья предлагают добавить к новому светофору стрелку для поворота налево11:26
- В Управлении по вопросам миграции Псковской области изменились номера телефонов11:10
- В субботу, 21 января, в регионе произошло 14 преступлений11:06
- Региональную схему обращения отходов вынесут на общественное обсуждение21.01, 10:18
- Рыбакам рассказали, как спастись в ледяной воде21.01, 10:08
- Тверичанка обворовала супермаркет в Великих Луках21.01, 09:59
- Андрей Пронин: “Снегурочка” - один из лучших спектаклей России, созданных в 2016 году20.01, 15:47
- Прокуратура Бежаницкого района заставила власти отремонтировать три улицы в Бежаницах19.01, 18:13
- Россельхозбанк возобновил действие программы «Военная ипотека»19.01, 12:19
- Россельхозбанк и Минсельхоз подписали соглашение о льготном кредитовании аграриев по ставке 5%18.01, 18:18
- Каждый пскович может сказать спасибо врачевателю18.01, 18:00
- Перечень мест, разрешенных для Крещенских купаний в Псковской области18.01, 16:41
- Глава Рособрнадзора ответит на вопросы о ЕГЭ – 201718.01, 15:46
- Участники первого в 2017 году Тура по новостройкам отправятся в два жилых комплекса18.01, 09:34
- Четверо детей пострадали в результате ДТП17.01, 18:02
- Полицейские установили личность мошенника, который обманул жителя города Великие Луки17.01, 17:54
- Андрей Турчак продолжает работу по оптимизации численности работников администрации17.01, 17:05
- Псковичи просят полицию вызволить собаку из заточения в сарае17.01, 16:42
- Управление по вопросам противодействия коррупции Администрации Псковской области возглавил Павел Тельнов17.01, 16:37
- До 1 марта кабинеты неотложной помощи появятся во всех поликлиниках Пскова17.01, 15:56
Лидеры обсуждений
- «Псковская правда» собирает вопросы для Игоря Потапова
- Псковичи предлагают второй памятник Довмонту с женой и сыном
- В пресс-центре «Псковской правды» обсудят новую систему оплаты ОДН
- ГИБДД по ошибке сорвало поездку первоклашек на Губернаторскую ёлку
- Каждый пскович может сказать спасибо врачевателю
- Серую зарплату уменьшат, а официальную повысят
- В Святогорском монастыре в Пушкинских Горах скончался схиархимандрит Мартирий
- Вопрос-ответ: Какое название выбрали для нового моста
- Записки охотника: Как я победил медведя
- Жители поселка Дачное: Мы сделали детскую площадку, а ее разобрали и увезли