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В Управлении по вопросам миграции Псковской области изменились номера телефонов

22 Января 2017 - 11:10
Главная → Хроника дня
УМВД России по Псковской области опубликовало информацию для мигрантов
В Управлении по вопросам миграции УМВД России по Псковской области (г.Псков, ул. Петровская д.51) произведена смена городских телефонных номеров  с  698 400-698 599 на 596 400 - 596 599.  

Телефон  приёмной  Управления – 596-444, факс – 596 - 596.   

Телефоны для справок:

по вопросам получения паспорта гражданина Российской Федерации

+7 (8112) 59-64-11

по вопросам оформления заграничных паспортов

+7 (8112) 59-64-05

+7 (8112) 59-65-06

+7 (8112) 59-64-09

по вопросам гражданства

+7 (8112) 59-64-57

+7 (8112) 59-64-21

по вопросам оформления видов на жительство и разрешений на временное проживание

+7 (8112) 59-64-17

+7 (8112) 59-64-24

+7 (8112) 59-64-23

+7 (8112) 59-64-67

по вопросам оформления приглашений, виз и регистрации иностранных граждан

+7 (8112) 59-64-16

+7 (8112) 59-64-34

по вопросам получения разрешения на работу иностранным гражданам

+7 (8112) 59-64-56

по вопросам организации работы с вынужденными переселенцами

+7 (8112) 59-64-18

+7 (8112) 59-64-49

по вопросам организации работы с беженцами

+7 (8112) 59-64-18

по вопросам организации работы с соотечественниками

+7 (8112) 59-64-35

+7 (8112) 59-64-48

+7 (8112) 59-64-50

по вопросам получения дубликата миграционной карты

+7 (8112) 59-64-38

по вопросам адресно-справочной работы

+7 (8112) 59-64-96

+7 (8112) 59-64-20

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