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В субботу, 21 января, в регионе произошло 14 преступлений

22 Января 2017 - 11:06
Главная → Хроника дня
Опубликована свежая сводка происшествий

В субботу, 21 января, на дорогах Псковской области сотрудниками ГИБДД было задержано 9 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 366 нарушений Правил дорожного движения.
В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 14 преступлений. Среди них 7 краж чужого имущества.

Всего установлено 9 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. 6 из них не работают и не имеют постоянного источника дохода.

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