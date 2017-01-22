В субботу, 21 января, в регионе произошло 14 преступлений
22 Января 2017 - 11:06Главная → Хроника дня
Опубликована свежая сводка происшествий
В субботу, 21 января, на дорогах Псковской области сотрудниками ГИБДД было задержано 9 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Выявлено 366 нарушений Правил дорожного движения.
В оперативных сводках УМВД зарегистрировано 14 преступлений. Среди них 7 краж чужого имущества.
Всего установлено 9 лиц, подозреваемых в совершении преступлений. 6 из них не работают и не имеют постоянного источника дохода.
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