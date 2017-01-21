Региональную схему обращения отходов вынесут на общественное обсуждение

Свои предложения сможет внести любой желающий

Территориальную схему обращения отходов в Псковской области представили в четверг, 19 декабря, на заседании рабочей группы администрации региона по вопросам обращения твердых коммунальных отходов. Совещание прошло под председательством заместителя губернатора региона Александра Кузнецова при участии представителей администраций муниципалитетов и городских округов, общественных организаций и активистов.



Как рассказали «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области, схема была разработана совместно с муниципальными образованиями региона и согласована со всеми контролирующими органами. Как рассказал и.о председателя Государственного комитета Псковской области по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Агапов, документ состоит из девяти разделов, которые содержат сведения о количестве отходов, местах их накопления, объектах по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов. В настоящее время в Псковской области насчитывается 27 таких объектов.



Согласно представленным данным, основным источником образования отходов в регионе является население (63%), а также предприятия торговли и оказания услуг (27%), учреждения здравоохранения, образования и культуры (6%). В составе твердых коммунальных отходов преобладают пищевые отходы и бумага (24% каждый). Доля пластмассы и стекла составляет 16% и 11% соответственно. Всего в 2015 году объем образованных отходов в Псковской области составил больше 1,2 млн кубометров массой порядка 240 тыс тонн.



Заместитель губернатора Александр Кузнецов поблагодарил рабочую группу и муниципалитеты за проделанную работу и отметил, что эта схема станет основой для перехода к качественному и цивилизованному обращению отходов в регионе.



По предложению вице-губернатора разработанный проект территориальной схемы обращения с отходами Псковской области будет вынесен на общественное обсуждение. Документ разместят в сети Интернет, и каждый желающий сможет внести свои предложения, замечания, дополнения.



После утверждения схемы обращения с отходами на ее основе будет разработана соответствующая программа, в которой будут запланированы конкретные мероприятия по реализации стратегических направлений развития системы организации и осуществления деятельности по обращению с отходами: строительство объектов размещения отходов, строительство объектов по переработке и утилизации отходов, ликвидация несанкционированных свалок и другие мероприятия. В рамках действия территориальной схемы обращения с отходами планируется увеличить объем переработки ТБО до 100% к 2025 году, добавил Андрей Агапов.



«Надеюсь, Год экологии станет переломным для Псковской области. Мы должны начать процесс по рекультивации свалки, определиться с выбором нового полигона, их на территории Псковской области должно быть несколько», — подытожил заместитель губернатора.

