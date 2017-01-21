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Тверичанка обворовала супермаркет в Великих Луках

21 Января 2017 - 09:59
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Женщину задержали сразу же

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки по «горячим следам» раскрыто хищение из магазина. По версии следствия, в Великих Луках днем 19 января из торгового зала магазина по улице Вокзальной покупательница свободным доступом совершила кражу продуктов и других товаров.
 
Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, данный факт не остался без внимания работников этого предприятия торговли. Сообщение о произошедшем незамедлительно поступило в полицию. Прибывшие стражи порядка задержали гражданку.
 
Выяснилось, что эта 41-летняя безработная женщина проживает в одном из районов Тверской области. Проводится проверка.
 

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