Тверичанка обворовала супермаркет в Великих Луках

Женщину задержали сразу же

Сотрудниками ОМВД России по городу Великие Луки по «горячим следам» раскрыто хищение из магазина. По версии следствия, в Великих Луках днем 19 января из торгового зала магазина по улице Вокзальной покупательница свободным доступом совершила кражу продуктов и других товаров.



Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, данный факт не остался без внимания работников этого предприятия торговли. Сообщение о произошедшем незамедлительно поступило в полицию. Прибывшие стражи порядка задержали гражданку.



Выяснилось, что эта 41-летняя безработная женщина проживает в одном из районов Тверской области. Проводится проверка.

