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Прокуратура Бежаницкого района заставила власти отремонтировать три улицы в Бежаницах

19 Января 2017 - 18:13
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В Псковской области по требованию прокурора отремонтированы участки автодорог. Как сообщает сайт генеральной прокуратуры РФ, прокуратура Бежаницкого района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.

Установлено, что дорожное покрытие автомобильных дорог отдельных улиц, находящихся в границах п. Бежаницы, не отвечает предъявляемым требованиям.

Так, на дорожном полотне ул. Красных Зорь, ул. Красавцева и переулка Советский п. Бежаницы имелись значительных размеров выбоины с глубиной более 5 см.

Ненадлежащее состояние дорожного полотна создавало аварийно-опасную ситуацию, влекло угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также повреждения транспортных средств.

По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию произвести ремонт дорожного покрытия на указанных улицах в соответствии с ГОСТом.

Бежаницкий районный суд удовлетворил исковые требования прокурора.

В настоящее время участки автомобильных дорог отремонтированы, нарушения закона устранены.

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