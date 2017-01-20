Прокуратура Бежаницкого района заставила власти отремонтировать три улицы в Бежаницах
В Псковской области по требованию прокурора отремонтированы участки автодорог. Как сообщает сайт генеральной прокуратуры РФ, прокуратура Бежаницкого района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
Установлено, что дорожное покрытие автомобильных дорог отдельных улиц, находящихся в границах п. Бежаницы, не отвечает предъявляемым требованиям.
Так, на дорожном полотне ул. Красных Зорь, ул. Красавцева и переулка Советский п. Бежаницы имелись значительных размеров выбоины с глубиной более 5 см.
Ненадлежащее состояние дорожного полотна создавало аварийно-опасную ситуацию, влекло угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также повреждения транспортных средств.
По результатам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление с требованием обязать администрацию произвести ремонт дорожного покрытия на указанных улицах в соответствии с ГОСТом.
Бежаницкий районный суд удовлетворил исковые требования прокурора.
В настоящее время участки автомобильных дорог отремонтированы, нарушения закона устранены.
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