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Россельхозбанк возобновил действие программы «Военная ипотека»

19 Января 2017 - 12:19
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Россельхозбанк возобновил действие специальной программы кредитования участников накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (НИС). Условиями программы предусмотрена возможность приобретения квартиры или земельного участка с домом на вторичном рынке жилья. Процентная ставка по продукту «Военная ипотека» составляет от 12% годовых*, сумма кредита – от 300 тыс. рублей до 1,95 млн рублей, максимальный срок кредитования – до 24 лет. Комиссии за выдачу, сопровождение и досрочное погашение займа не взимаются.

Воспользоваться программой могут граждане Российской Федерации, проходящие военную службу по контракту и включенные в реестр участников НИС. Военнослужащие получают право на заключение договора целевого жилищного займа и оформление ипотечного кредита спустя три года с момента вступления в НИС. При этом обязательства по погашению кредита на время прохождения заемщиком военной службы выполняет государство.

С подробной информацией по программе «Военная ипотека» можно ознакомиться на официальном сайте Банка.

* При условии страхования жизни и здоровья заемщика.

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