Россельхозбанк возобновил действие программы «Военная ипотека»
Россельхозбанк возобновил действие специальной программы кредитования участников накопительно-ипо
Воспользоваться программой могут граждане Российской Федерации, проходящие военную службу по контракту и включенные в реестр участников НИС. Военнослужащие получают право на заключение договора целевого жилищного займа и оформление ипотечного кредита спустя три года с момента вступления в НИС. При этом обязательства по погашению кредита на время прохождения заемщиком военной службы выполняет государство.
С подробной информацией по программе «Военная ипотека» можно ознакомиться на официальном сайте Банка.
* При условии страхования жизни и здоровья заемщика.
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