Перечень мест, разрешенных для Крещенских купаний в Псковской области
18 Января 2017 - 16:41Главная → Хроника дня
Несчастные случаи и травмы при плавании в ледяной воде могут быть исключены лишь при соблюдении мер предосторожности
В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня, или Богоявления. В Крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах после Божественной литургии совершается обряд Великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Традиционно тысячи верующих устремляются к природным источникам, чтобы приобщиться к священным водам, очиститься от грехов и духовно преобразиться. Многие отважатся в этот день искупаться в иордани – вырубленной в форме креста проруби.
На местах, официально разрешенных для Крещенских купаний, спасатели будут проводить разъяснительные работы по предупреждению несчастных случаев на воде.
Псковские спасатели настоятельно рекомендуют гражданам использовать для купаний только указанные объекты:
На местах, официально разрешенных для Крещенских купаний, спасатели будут проводить разъяснительные работы по предупреждению несчастных случаев на воде.
Псковские спасатели настоятельно рекомендуют гражданам использовать для купаний только указанные объекты:
|Гдов
|река Гдовка, г. Гдов, ул.2-я Слободская
|Гдовский район
|оз. Чудское, дер. Ветвеник
|Псковский район
|река Великая, дер. Выбуты
|Великие Луки
|река Ловать, г. Великие Луки
|Опочецкий район
|озеро Косарно, дер. Лобово
|Дедовический район
|Водохранилище Псковскогой ГРЭС
|Псковский район
|купель погост Камно, дер. Фёдоровщина
|Пушкиногорский район
| оз. Толоболинец, п.г.т. Пушкинские Горы,
ул. Садовая 5
|Новосокольнический район
|оз. Плаи. дер. Олохово
|Локнянский район
|пруд дер. Михайлов Погост
|Псковский район
|купель монастырь Крыпецкий
|Порховский район
|дер. Любовец
|Новоржевский район
|купель Святой источник, дер. Боровичи
|Гдовский район
|дер. Залахтовье «Тридевятое Царство»
|Псков
| река Великая, г. Псков,
Мирожский монастырь
Комментарии: 0
Комментарии
Написать комментарий
Обсуждение ВКонтакте
Обсуждение на Facebook
Хроника дня
19 Января 2017
- Перечень мест, разрешенных для Крещенских купаний в Псковской области18.01, 16:41
- Глава Рособрнадзора ответит на вопросы о ЕГЭ – 201718.01, 15:46
- Участники первого в 2017 году Тура по новостройкам отправятся в два жилых комплекса18.01, 09:34
- Четверо детей пострадали в результате ДТП17.01, 18:02
- Полицейские установили личность мошенника, который обманул жителя города Великие Луки17.01, 17:54
- Андрей Турчак продолжает работу по оптимизации численности работников администрации17.01, 17:05
- Псковичи просят полицию вызволить собаку из заточения в сарае17.01, 16:42
- Управление по вопросам противодействия коррупции Администрации Псковской области возглавил Павел Тельнов17.01, 16:37
- До 1 марта кабинеты неотложной помощи появятся во всех поликлиниках Пскова17.01, 15:56
- Бункер немецкого коменданта хотят восстановить в Великих Луках17.01, 15:02
- Псковских туристов спасали сотрудники МЧС17.01, 14:31
- Губернатор побывал в гостях у народного умельца Александра Прокофьева17.01, 13:46
- Школьника будут судить за нападение с ножом на вступившегося за девушку прохожего17.01, 13:24
- В Псковской области снят запрет выхода населения на лед17.01, 12:38
- Покупатели «Псковской правды» получат лунный посевной календарь в подарок17.01, 12:19
- Андрей Агапов: Увеличение расходов на ОДН не прогнозируется17.01, 12:01
- Старейший житель Самолвы выпустил первый сборник стихов17.01, 11:54
- Бассейн в Писковичах начнут ремонтировать весной17.01, 11:22
- Минимальный чек признали незаконным17.01, 10:51
- За прошедшую неделю 16 жителей Псковской области стали жертвами мошенников17.01, 10:46
Лидеры обсуждений
- «Псковская правда» собирает вопросы для Игоря Потапова
- В пресс-центре «Псковской правды» обсудят новую систему оплаты ОДН
- Псковичи предлагают второй памятник Довмонту с женой и сыном
- ГИБДД по ошибке сорвало поездку первоклашек на Губернаторскую ёлку
- Каждый пскович может сказать спасибо врачевателю
- Серую зарплату уменьшат, а официальную повысят
- В Святогорском монастыре в Пушкинских Горах скончался схиархимандрит Мартирий
- Записки охотника: Как я победил медведя
- Какие профессии будут востребованы через 5 лет
- Вопрос-ответ: Какое название выбрали для нового моста
Фото
Совещание по вопросам сельского хозяйстваПсков после воскресного снегопадаПсковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителейВ Пскове прошла Рождественская Губернаторская ёлкаВесь фото архив
Видео
Спокойствия и уверенности пожелал Андрей Турчак псковичам в 2017 году20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажираВесь видео архив