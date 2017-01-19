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Перечень мест, разрешенных для Крещенских купаний в Псковской области

18 Января 2017 - 16:41
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Несчастные случаи и травмы при плавании в ледяной воде могут быть исключены лишь при соблюдении мер предосторожности
В ночь с 18 на 19 января православный мир отмечает праздник Крещения Господня, или Богоявления. В Крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах после Божественной литургии совершается обряд Великого освящения воды. По древнему поверью, в этот день вся вода становится святой и исцеляет любые недуги. Традиционно тысячи верующих устремляются к природным источникам, чтобы приобщиться к священным водам, очиститься от грехов и духовно преобразиться. Многие отважатся в этот день искупаться в иордани – вырубленной в форме креста проруби.

На местах, официально разрешенных для Крещенских купаний, спасатели будут проводить разъяснительные работы по предупреждению несчастных случаев на воде.

Псковские спасатели настоятельно рекомендуют гражданам использовать для купаний только указанные объекты:
 
 Гдов  река Гдовка, г. Гдов, ул.2-я Слободская
 Гдовский район  оз. Чудское, дер. Ветвеник
 Псковский район  река Великая, дер. Выбуты 
 Великие Луки  река Ловать, г. Великие Луки
 Опочецкий район  озеро Косарно, дер. Лобово
 Дедовический район  Водохранилище Псковскогой ГРЭС
 Псковский район  купель погост Камно, дер. Фёдоровщина
 Пушкиногорский район  оз. Толоболинец, п.г.т. Пушкинские Горы,
 ул. Садовая 5
 Новосокольнический район  оз. Плаи. дер. Олохово
 Локнянский район  пруд дер. Михайлов Погост
 Псковский район  купель монастырь Крыпецкий
 Порховский район  дер. Любовец
 Новоржевский район  купель Святой источник, дер. Боровичи
 Гдовский район  дер. Залахтовье «Тридевятое Царство»
 Псков  река Великая, г. Псков,
 Мирожский монастырь
 
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