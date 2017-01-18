Глава Рособрнадзора ответит на вопросы о ЕГЭ – 2017

15 февраля Сергей Кравцов проведет Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения оценочных процедур

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15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном центре ведомства проведет всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, касающиеся:• организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9;• содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9;• особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;• минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.В настоящее время уже принимаются вопросы:• по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru;• на странице Рособрнадзора вНачало мероприятия: 11:00 мск.Адрес: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская. 16, 5 этаж.Во время мероприятия наиз Ситуационно-информационного центра будет вестись on-line трансляция.Ответы на наиболее актуальные вопросы по итогам встречи ищите в ближайшем номере «Псковской правды – Вече» от 22 февраля.