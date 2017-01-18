Глава Рособрнадзора ответит на вопросы о ЕГЭ – 2017
18 Января 2017 - 15:46Главная → Хроника дня
15 февраля Сергей Кравцов проведет Всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения оценочных процедур
15 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Сергей Кравцов в Ситуационно-информационном центре ведомства проведет всероссийскую встречу с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.
Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, касающиеся:
• организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9;
• содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9;
• особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;
• минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.
В настоящее время уже принимаются вопросы:
• по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru;
• на странице Рособрнадзора в социальных сетях.
Начало мероприятия: 11:00 мск.
Адрес: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская. 16, 5 этаж.
Во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора из Ситуационно-информационного центра будет вестись on-line трансляция.
Руководитель и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы родителей, касающиеся:
• организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9;
• содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9;
• особенностей проведения государственной итоговой аттестации для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;
• минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.
В настоящее время уже принимаются вопросы:
• по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru;
• на странице Рособрнадзора в социальных сетях.
Начало мероприятия: 11:00 мск.
Адрес: г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская. 16, 5 этаж.
Во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора из Ситуационно-информационного центра будет вестись on-line трансляция.
ВажноОтветы на наиболее актуальные вопросы по итогам встречи ищите в ближайшем номере «Псковской правды – Вече» от 22 февраля.
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