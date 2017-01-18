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Участники первого в 2017 году Тура по новостройкам отправятся в два жилых комплекса

18 Января 2017 - 09:34
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Первый Тур по новостройкам в 2017 году «Комсомольская правда» соберёт 21 января. В этот день состоится экскурсия в два жилых комплекса «Европа» и «Пятый элемент». Кварталы находятся в разных частях Пскова, поэтому у будущих новосёлов появится возможность сравнить микрорайоны по разным показателям и выбрать подходящий.


На Дальнем Завеличье участники Тура посмотрят квартиры в доме № 2 по улице Венской, а на Запсковье оценят жильё, которое находится по адресу Инженерная, 118.

Сопровождать псковичей будут представители компании-застройщика, которые подробно расскажут о материалах, используемых при строительстве, о сроках сдачи жилья, о планах благоустройства районов. Не обойдут стороной и выгодные предложения по покупке жилья.
 

Конкретно

Чтобы стать участником Тура нужно записаться по телефону (8112) 702-042. Участие абсолютно бесплатное. Отправление 21 января в 11.00 от Дома печати (Псков, ул. Пароменская, д. 21/33).
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