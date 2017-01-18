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«Псковская правда» собирает вопросы для Игоря Потапова

17 Января 2017 - 12:53
Главная → Хроника дня
Успейте задать вопросы Игорю Потапову, председателю областного госкомитета по здравоохранению и фармации.

Только для читателей «Псковской правды» – ответы на самые злободневные вопросы о лекарствах, бесплатной/платной медицине, дефиците медицинского персонала, диагностических возможностях региона, квотах на лечение и т.д.
 

Вопросы принимаются до 7 февраля!


Свои вопросы можно задать:
  1. По тел. (8112) 57-31-23
  2. Прислать на почту pravda@pravdapskov.ru
  3. В группе «Псковской правды» ВКонтакте
  4. В комментариях под этой новостью
Комментарии: 2
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Комментарии

Анонимный
17 Января 2017 - 14:16
Перинатальный с обещанной поликлиникой внутри когда откроете?
Анонимный
17 Января 2017 - 14:16
Зачем было придумывать кодекс этики для врачей, если уже есть клятва Гиппократа
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