Пешеходный переход у детской больницы на Коммунальной убирать не станут

По словам псковичей-автолюбителей, каждое утро в этом месте образуется пробка.



– За 2016 год в Пскове и так решили убрать десять пешеходных переходов. Каждое такое решение принимается не нами, – подчеркнул Владимир Папорт. – Его принимает комиссия по безопасности дорожного движения, куда входят общественники из «Убитых дорог» и представители автопарка.

Последнее ДТП на этом переходе было в позапрошлом году. Ситуацию изменили камера и знак снижения скорости. При соблюдении водителями скоростного режима сейчас там проблемы нет.



Не все псковичи также считают целесообразным установленный напротив магазина ЦУМ забор.



– Ограждение поставили, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в Детском парке, – объяснил Владимир Папорт. – Родители могут отвлечься, отойти в сторону, а ребенок выйдет на проезжую часть. Даже если ребенок идет рядом с родителями, он может неосознанно рвануть на дорогу. А что касается выхода из автомобиля – вы будете в состоянии пройти по краю проезжей части.