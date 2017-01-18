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Пешеходный переход у детской больницы на Коммунальной убирать не станут

17 Января 2017 - 10:18
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По словам псковичей-автолюбителей, каждое утро в этом месте образуется пробка.

– За 2016 год в Пскове и так решили убрать десять пешеходных переходов. Каждое такое решение принимается не нами, – подчеркнул Владимир Папорт. – Его принимает комиссия по безопасности дорожного движения, куда входят общественники из «Убитых дорог» и представители автопарка.
Последнее ДТП на этом переходе было в позапрошлом году. Ситуацию изменили камера и знак снижения скорости. При соблюдении водителями скоростного режима сейчас там проблемы нет. 

Не все псковичи также считают целесообразным установленный напротив магазина ЦУМ забор. 

– Ограждение поставили, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних в Детском парке, – объяснил Владимир Папорт. – Родители могут отвлечься, отойти в сторону, а ребенок выйдет на проезжую часть. Даже если ребенок идет рядом с родителями, он может неосознанно рвануть на дорогу.  А что касается выхода из автомобиля – вы будете в состоянии пройти по краю проезжей части.
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