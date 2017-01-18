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За прошедшую неделю 16 жителей Псковской области стали жертвами мошенников

17 Января 2017 - 10:46
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Наибольшее распространение  получили мошеннические схемы, когда злоумышленник представлялся сотрудником службы безопасности банка и, пользуясь доверчивостью граждан, получал доступ к их счетам.

Так, в Великих Луках пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился работником банка. Он заявил, что в целях предупреждения хакерских атак необходимо обеспечить защиту ее банковской карты, в ходе общения запросил реквизиты карты, а затем снял с нее более 11 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью к сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Пыталовском и Псковском районах граждане также сообщили незнакомцам реквизиты своих банковских карт и лишились денежных средств в общей сумме около 14 тысяч рублей.
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