За прошедшую неделю 16 жителей Псковской области стали жертвами мошенников

Наибольшее распространение получили мошеннические схемы, когда злоумышленник представлялся сотрудником службы безопасности банка и, пользуясь доверчивостью граждан, получал доступ к их счетам.



Так, в Великих Луках пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился работником банка. Он заявил, что в целях предупреждения хакерских атак необходимо обеспечить защиту ее банковской карты, в ходе общения запросил реквизиты карты, а затем снял с нее более 11 тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью к сотрудникам ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбуждено уголовное дело.



В Пыталовском и Псковском районах граждане также сообщили незнакомцам реквизиты своих банковских карт и лишились денежных средств в общей сумме около 14 тысяч рублей.