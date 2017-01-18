Четверо детей пострадали в результате ДТП
17 Января 2017 - 18:02Главная → Хроника дня
13 января в 16.05 на 248-м км автодороги Р-23 Санкт-Петербург – Невель в деревне Сверетово Стругокрасненского района произошло лобовое столкновение легкового автомобиля «Опель Зафира» с ГАЗ-27057.
В «Опеле» находились 6 человек, а в ГАЗе - 2. В результате ДТП пострадали 5 человек, в том числе 4 ребенка - пассажиры автомобиля «Опель Зафира». Мальчиков 2014, 2011 и 2016 годов рождения, а также девочку 2012 года рождения доставили в детскую областную больницу с травмами различной степени тяжести. 30-летнюю женщину, ехавшую с ними, госпитализировали в областную больницу, куда также направили психолога.
В «Опеле» находились 6 человек, а в ГАЗе - 2. В результате ДТП пострадали 5 человек, в том числе 4 ребенка - пассажиры автомобиля «Опель Зафира». Мальчиков 2014, 2011 и 2016 годов рождения, а также девочку 2012 года рождения доставили в детскую областную больницу с травмами различной степени тяжести. 30-летнюю женщину, ехавшую с ними, госпитализировали в областную больницу, куда также направили психолога.
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