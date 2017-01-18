Школьника будут судить за нападение с ножом на вступившегося за девушку прохожего
17 Января 2017 - 13:24Главная → Хроника дня
В Пскове в суд направили уголовное дело в отношении 17-летнего юноши, обвиняемого в нападении с ножом на прохожего, который пытался вступиться за девушку.
По версии следствия, днем 30 апреля 2016 года в Пскове прохожий, посчитав, что пьяные подростки пристают к девушке, решил за нее заступиться. Однако затем мужчина понял, что девушка находится с подростками в одной компании, и пошел дальше. Между тем юноши захотели развить конфликт, догнали прохожего и избили его. Один из нападавших достал нож и нанес им потерпевшему множество ударов в область головы, туловища и конечностей.
Своими действиями он причинил мужчине тяжкий опасный для жизни человека вред здоровью.
По версии следствия, днем 30 апреля 2016 года в Пскове прохожий, посчитав, что пьяные подростки пристают к девушке, решил за нее заступиться. Однако затем мужчина понял, что девушка находится с подростками в одной компании, и пошел дальше. Между тем юноши захотели развить конфликт, догнали прохожего и избили его. Один из нападавших достал нож и нанес им потерпевшему множество ударов в область головы, туловища и конечностей.
Своими действиями он причинил мужчине тяжкий опасный для жизни человека вред здоровью.
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