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​Псковичи просят полицию вызволить собаку из заточения в сарае

17 Января 2017 - 16:42
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Сообщение опубликовала псковичка Ольга Федорова в социальной сети «ВКонтакте».

По ее словам, животное «выживает» без выгула, нормального питания и воды. «В темном сарае 2 на 2, еще и на цепи! Только окошко с решеткой есть в его распоряжении, в которое он смотрит с надеждой и мольбой, - написала сердобольная девушка. - Собака от жизни в темноте уже полуслепая, из-за страшной вони, что стоит внутри, он потерял обоняние! Ему очень нужна помощь».

В сообщении девушка отметила, что у собаки есть хозяин, который никак не отреагировал на просьбу отдать собаку в приют, поэтому псковичи написали заявление в полицию.
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