​Полицейские установили личность мошенника, который обманул жителя города Великие Луки

В октябре минувшего года 47-летний великолучанин на одном из сайтов в интернете заинтересовался объявлением о продаже металлоискателя. Продавец пообещал прислать товар по почте наложенным платежом. Гражданин заплатил за прибор и услугу в общей сложности более 15 тысяч рублей, а когда вскрыл посылку, то вместо металлоискателя обнаружил в ней деревянные бруски. После этого потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. По данному факту возбудили уголовное дело.