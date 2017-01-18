18 Января 2017
Псков
 °C
Великие Луки
 °C
64.915   0.369
69.498   0.2596
RSS    Реклама    Подписка
Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир

Андрей Турчак продолжает работу по оптимизации численности работников администрации

17 Января 2017 - 17:05
Главная → Хроника дня
Начальник Государственного управления Псковской области по связи и массовым коммуникациям Александр Машкарин переходит на работу в медиахолдинг Псковской области. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил губернатор Псковской области Андрей Турчак в рамках заседания администрации региона.

Глава региона пояснил, что кадровые перестановки связаны с продолжением работы по оптимизации численности работников администрации области. Так, численность работников Госуправления по связи и массовым коммуникациям сокращается на 9 единиц.

Перед Александром Машкариным поставлена задача сократить штатную численность медиахолдинга на 30 %. «Изменения ни в коей мере не коснутся работы с муниципальными газетами и другими СМИ», – подчеркнул Андрей Турчак.

Нынешние первые заместители начальника Управления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников и Олег Добрынин продолжат осуществлять организационное взаимодействие со СМИ.
Комментарии: 0
Назад Версия для печатиВставить в блогиВ избранное

Комментарии

Написать комментарий
Ваше имя
Ваш комментарий

Обсуждение ВКонтакте

Обсуждение на Facebook

Модная революция

Хроника дня

Лидеры обсуждений

добавить на Яндекс добавить на Яндекс

Фото

Псков после воскресного снегопадаПсковский «Акваполис» поблагодарил всех своих посетителейВ Пскове прошла Рождественская Губернаторская ёлкаСотни псковичей посетили предновогоднюю ярмарку «АРТ-ель»
Весь фото архив

Видео

Спокойствия и уверенности пожелал Андрей Турчак псковичам в 2017 году20-летие псковского симфонического оркестраБританские ученые приземлились в СерёдкеРемень для пассажира
Весь видео архив

Свежий номер

среда, 11 января
Скачать PDFАрхив номеров

Конкурсы

#ВСЕВПСКОВ. ФиналМодная революция. Новый сезон

Хроника дняОбществоЭкономикаПроисшествияОбразованиеОбратная связьКриминалЗдоровьеКультура
Все сюжетыСпасибо доктору!Народное признание – 2016Модная революцияДеловой мир
Исключительные права на материалы, размещённые на интернет-сайте www.pravdapskov.ru в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат ГП "Медиа-холдинг Псковской области" и не подлежат использованию другими лицами в любой форме без письменного разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: i.nazarova@pravdapskov.ru. (8112) 57-33-50