Андрей Турчак продолжает работу по оптимизации численности работников администрации

Начальник Государственного управления Псковской области по связи и массовым коммуникациям Александр Машкарин переходит на работу в медиахолдинг Псковской области. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил губернатор Псковской области Андрей Турчак в рамках заседания администрации региона.



Глава региона пояснил, что кадровые перестановки связаны с продолжением работы по оптимизации численности работников администрации области. Так, численность работников Госуправления по связи и массовым коммуникациям сокращается на 9 единиц.



Перед Александром Машкариным поставлена задача сократить штатную численность медиахолдинга на 30 %. «Изменения ни в коей мере не коснутся работы с муниципальными газетами и другими СМИ», – подчеркнул Андрей Турчак.



Нынешние первые заместители начальника Управления по связи и массовым коммуникациям Псковской области Юрий Колесников и Олег Добрынин продолжат осуществлять организационное взаимодействие со СМИ.